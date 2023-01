Nach Verlobungsgerücht: So nennt Cher ihren Lover Alexander

Cher (76) hat einen ziemlich außergewöhnlichen Spitznamen für ihren Liebsten. Die Sängerin und der 40 Jahre jüngere Alexander Edwards sollen total verliebt ineinander sein – bei dem Paar könnten sogar bald schon die Hochzeitsglocken läuten. Cher postete zumindest einen großen Diamantring, den sie von Alexander geschenkt bekommen hatte. Nun verriet die "Believe"-Interpretin auch den außergewöhnlichen Spitznamen, den sie für ihren Liebsten hat.

Auf Twitter teilte Cher einen süßen Schnappschuss mit Alexander. Die Sängerin grinste überglücklich in die Kamera, als ihr Freund ihr einen Kuss auf die Wange gab. Zu dem Foto schrieb sie: "Happy New Year, Daddy!" Einige Leute waren über den Spitznamen verblüfft, eine Person antwortete: "Daddy?? Oh verdammt, nein!" Ein anderer schrieb: "Du bist 40 Jahre älter als er. Vielleicht sollte er dich Mami nennen."

Cher hatte die perfekte Antwort für ihre Kritiker und postete einen zweiten Schnappschuss von sich, auf dem sie Alexander in die Augen schaut. Dazu schrieb sie: "Das sollte euch Hater an die Stelle in 'Der Zauberer von Oz' schicken, als Dorothy Wasser auf die böse Hexe schüttete und sie zum Schmelzen brachte."

