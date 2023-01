"Partner fürs Leben": So verliebt ist Millie Bobby Brown!

Millie Bobby Brown (18) ist vor allem für einen Menschen besonders dankbar! Anfang 2021 waren erstmals Datinggerüchte um die Stranger Things-Darstellerin und Jake Bongiovi (20) laut geworden. Im Netz hatten sich die zwei immer wieder zusammen gezeigt. Bei den BAFTAs 2022 machte das Paar seine Beziehung schließlich endlich offiziell. Seither können sich die Fans der beiden regelmäßig über coole Red-Carpet-Pics oder niedliche Einblicke in den Alltag der jungen Verliebten freuen. Pünktlich zum Start in das neue Jahr macht Millie ihrem Liebsten eine niedliche Liebeserklärung!

Via Instagram teilt Millie eine Reihe von Schnappschüssen, mit denen sie das Jahr 2022 Revue passieren lässt. Neben einigen Alltagssituationen der vergangenen Monate veröffentlicht sie auch neue Bilder mit ihrem Liebsten. "Ich liebe das Jahr, das ich hinter mir habe", schwärmt die 18-Jährige und erklärt, dass sie besonders dankbar für ihre Familie, Freunde und die Tiere in ihrem Leben sei. Vor allem für ihren Freund Jake findet die Schauspielerin liebevolle Worte. "Mein Partner fürs Leben. Auf ein weiteres Jahr mit dir", heißt es in ihrem Kommentar unter der Bilderreihe.

Auch Jake scheint sich total über die lieben Worte seiner Freundin zu freuen. "Das war dein Jahr, Babe. Ich liebe dich so sehr", freut sich der Sohn von Jon Bon Jovi (60) in der Kommentarspalte unter Millies Post neben einem roten Herz-Emoji.

Instagram / jakebongiovi Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi

Getty Images Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown im Oktober 2022

