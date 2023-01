Rückkehr als Vollzeit-Royal? Das sagt Prinz Harry dazu!

Prinz Harry (38) redet Klartext! Der britische Royal ist momentan in aller Munde: Nach seiner Skandal-Doku "Harry & Meghan" erscheinen in wenigen Tagen seine Memoiren "Spare". In dem Werk soll der Gatte von Herzogin Meghan (41) weitere pikante Enthüllungen der Königsfamilie preisgeben. Vorab wird es ein explosives Interview geben, in welchem er noch offene Fragen beantwortet. Im Trailer äußerte sich Harry nun zu einer möglichen Rückkehr als Vollzeit-Royal!

In einem Clip des Interviews mit Moderator Anderson Cooper (55) wird deutlich, dass es mit Harrys Rückkehr in den Palast wohl eher nicht klappen wird. "Können Sie sich vorstellen, eines Tages als Vollzeitmitglied in die königliche Familie zurückzukehren?", fragte Anderson den Herzog, worauf dieser schnell und bestimmt antwortete: "Nein."

Laut CBS wird Harry in dem Interview über seine Kindheit, den Tod seiner Mutter, Prinzessin Diana (✝36) und den Umzug nach Amerika mit seiner Frau und Sohn Archie sprechen. In einem weiteren Clip kritisierte er unter anderem den Buckinghampalast, weil er ihn und seine Frau angeblich gegenüber den negativen Schlagzeilen nicht verteidigt habe, bevor sie als hochrangige Royals zurücktraten.

Getty Images Prinz Harry im September 2022

Getty Images Prinz Harry, September 2019

Getty Images Prinz Harry, Prinz Charles und Prinz William im Februar 2014

