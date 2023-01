Single-Aus? Selena Gomez soll Nicola Peltz' Bruder daten!

Ist Selena Gomez (30) etwa wieder vergeben? Seit rund zwei Monaten verbringt die Schauspielerin ganz schön viel Zeit mit Brooklyn Beckham (23) und seiner Frau Nicola Peltz (27). Egal ob am amerikanischen Erntedankfest oder zum Jahreswechsel – die "Wolves"-Interpretin sieht man nur noch zusammen mit ihrem Lieblingspärchen. Doch anscheinend gibt es noch einen weiteren Grund für die intensive gemeinsame Zeit: Sel soll Nicolas Bruder Brad daten!

Laut dem Podcast "Not Skinny But Not Fat" soll die 30-Jährige mit dem Gründer und CEO anbandeln. Auch viele Fans der Sängerin wollen schon seit Längerem ahnen, dass zwischen den beiden etwas läuft. Brad ist ein ehemaliger Eishockeyspieler und der Sohn des milliardenschweren Geschäftsmanns und Investors Nelson Peltz. Im Netz schrieb ein Fan: "OMG, die Leuten sagen, dass Selena Gomez Brad Peltz datet!" Ein weiterer User bemerkte hingegen, dass Brad einen Instagram-Schnappschuss von ihr gelikt hat, den ihr Visagist geteilt hatte.

Anlässlich des neuen Jahres teilte Selena eine Reihe von Bildern mit ihren neuen BFFs auf Instagram. Auf einem Foto umarmen die drei sich liebevoll, ein weiteres zeigt, wie sie eng umschlungen auf ihrem Boot liegen. "Nennt uns ruhig ein Dreierpärchen. Für immer plus eins", witzelte die Musikerin.

MEGA Nicola Peltz mit ihrem Bruder Brad

Getty Images Selena Gomez im Juni 2022

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brad und Nicola Peltz

