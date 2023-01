Darf Ina nach Hause? Coupleontour-Nessi kündigt Großes an

Coupleontour-Nessi möchte ihren Fans schon bald etwas Tolles mitteilen! Hinter der Influencerin und ihrer Frau liegt ein turbulentes Jahr. Ina erlitt einen Schlaganfall und ist seitdem auf der linken Seite gelähmt. Seither kämpft sie sich Schritt für Schritt zurück ins Leben. Ihr Ziel: Sie möchte zurück zu ihrer Liebsten und ihrem gemeinsamen Töchterchen Olivia. Könnte es nun bald so weit sein? Vanessa deutete nun so was in der Art an!

In ihrer Instagram-Story deutete der YouTube-Star an, schon bald etwas verkünden zu können. "Nächste Woche, denke ich, werden wir euch die Sache erzählen, die wir euch noch erzählen wollten, was ihr noch nicht wisst", erklärte sie. Darf Ina bald nach Hause? Mehr ließ sie sich nicht entlocken, deutete aber an, dass vorher noch ein paar Sachen erledigt werden müssten. "Wenn das geklärt ist, dann erzählen wir euch das. Obwohl es sich wirklich 99 Prozent der Menschen schon gedacht haben“, verriet Nessi abschließend dazu.

Ihre Fans hoffen schon länger, dass Ina bald endlich zu ihrer Familie nach Hause darf. Wie lange muss sie noch im Krankenhaus bleiben? Dazu gab ihre Frau Folgendes preis: "Sie ist ein freier Mensch und könnte theoretisch gehen. Sie könnte sagen: 'Leute, ich möchte nicht mehr weitermachen. Ich möchte nach Hause. Für mich ist das hier fertig.' Keiner könnte sie aufhalten und ihr sagen: 'Nein, du musst jetzt hierbleiben.'"

Instagram / coupleontour Coupleontour-Ina an Weihnachten 2022

Instagram / coupleontour Nessi von Coupleontour mit ihrer Tochter Olivia im September 2022

Instagram / coupleontour Coupleontour-Ina im Dezember 2022

