"Hochzeit auf den ersten Blick"-Robert hat wieder geheiratet

Tolle Neuigkeiten von Robert! Im Jahr 2020 nahm er bei Hochzeit auf den ersten Blick teil und heiratete die Kandidatin Emily (27), ohne sie vorher je gesehen zu haben. Doch wenige Wochen nach der Trauung kriselte es bereits und beide entschieden sich für eine Trennung. Mittlerweile ist er jedoch wieder glücklich vergeben: Nun hat Robert seiner neuen Partnerin das Jawort gegeben!

Auf Instagram teilte der Blondschopf seinen Fans mit, dass er sich erneut vor den Traualtar gewagt hat. "Wir haben Ja gesagt. Erst mal für immer", schrieb Robert zu dem Post. Die Fotos zeigen ihn mit seiner neuen Frau Laura an ihrem Hochzeitstag, wie sie sich unter anderem liebevoll küssen oder in einem Blütenregen Hand in Hand spazieren.

Die Hochzeit ist allerdings nicht das Einzige, worüber sich das frischgebackene Ehepaar derzeit freuen darf. Denn erst vor knapp zwei Monaten machten sie öffentlich: Sie erwarten ein Kind! "Wir freuen uns auf Kinderlachen, auf Händchen, die viel Unsinn machen, auf Füßchen, die gar munter flitzen und auf Äuglein, die vor Neugier blitzen", schwärmte Robert.

© SAT.1 / Christoph Assmann Ein Hochzeitsbild von Robert und Emily von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / about.robert Robert und seine Frau Laura

Instagram / about.robert Robert und seine Freundin im Mai 2022

