Zwischen Robert und Juliane hat es bereits ordentlich gekriselt! Das Paar hat am Tag ihres Kennenlernens bei Hochzeit auf den ersten Blick direkt geheiratet. Doch die Harmonie zwischen den zwei Frischvermählten hielt nicht lange an. Nach einem Ausflug auf einem Segelboot lieferten sich Robert und Juliane eine lautstarke Auseinandersetzung. Der 35-Jährige zweifelte sogar an der Ehrlichkeit seiner Partnerin. Im Promiflash-Interview ließ Robert Revue passieren, wie er sich nach dem ersten Zoff mit seiner Frau gefühlt hat.

"Als der erste Streit zustande kam, fühlte ich über mich selbst sehr verärgert und dennoch missverstanden", war Robert noch sichtlich bewegt von der Auseinandersetzung mit Juliane. Dem Qualitätssicherungsleiter war es ein Anliegen, seine Gefühlslage direkt mit seiner Frau zu besprechen, doch er wurde offenbar von seinen Emotionen überwältigt. "Die Segeltour war nicht der ausschlaggebende Punkt für den unüberlegten Wortlaut. Es steckte mehr dahinter und spiegelt mich auch so nicht wieder", erklärte der Hobbyangler.

Daher könne Robert Julianes Reaktion verstehen. Die 31-Jährige war enttäuscht, dass ihr Mann so vorwurfsvoll mit ihr sprach. Jetzt bereute es Robert im Promiflash-Interview, dass er Juliane so trotzig begegnet ist. "Das ärgert mich richtig, weil ich normalerweise im Alltag bedachter an solche Situationen herangehe", weiß er.

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 3. November immer mittwochs um 20:15 Uhr auf Sat.1.

Sat.1 Robert und Juliane bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2021

Sat.1 Juliane und Robert bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2021

Sat.1 Robert, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2021

