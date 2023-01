Mit Pyroshow: Neuer Verein empfängt Cristiano Ronaldo pompös

Cristiano Ronaldo (37) lässt sich bereits jetzt so richtig feiern. Um den Fußballstar gab es zuletzt jede Menge Wirbel: Nachdem er bei seinem alten Verein Manchester United in Ungnade gefallen war, begab er sich auf die Suche nach einem neuen Klub – und fand diesen in Saudi-Arabien. Fast 200 Millionen Euro jährlich bekommt der Portugiese bei seinem zukünftigen Verein Al-Nassr. Auch bei seiner Vorstellung scheute der Sportklub keine Kosten und Mühen, um seinen neuen Superstar gebührend zu empfangen.

Gestern Abend wurde der 37-Jährige bei dem saudi-arabischen Verein vorgestellt. Knapp 25.000 Fans sahen die ersten Schritte des Superstars in seiner neuen Heimspielstätte. Als CR7 den Rasen betrat, begann eine kleine Pyroshow – im Anschluss folgte eine Lichtershow. Auch auf den Rängen wurden vereinzelt Bengalos gezündet, um Cristiano gebührend willkommen zu heißen. Während der Vorstellung waren auch Cristianos Freundin Georgina Rodriguez (28) und seine Kinder anwesend.

Der ehemalige Spieler von Real Madrid war bei Manchester United in Ungnade gefallen, nachdem er in einem Interview heftig gegen seinen Arbeitgeber geschossen hatte. "Ich habe das Gefühl, dass einige Leute mich nicht hier haben wollen", hatte er unter anderem erklärt. Auch sein Ex-Trainer musste einstecken – vor Erik ten Hag habe der Stürmer "keinen Respekt".

Anzeige

Getty Images Cristiano Ronaldos Vorstellung bei Al-Nassr

Anzeige

Getty Images Cristiano Ronaldo und seine Familie bei seiner Vorstellung bei Al-Nassr

Anzeige

Getty Images Cristiano Ronaldo bei seiner Vorstellung bei Al-Nassr

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de