Nach Fabio-Trennung: Hat Mrs.Marlisa einen neuen Partner?

Ist Mrs.Marlisa wieder vergeben? Die ehemalige #CoupleChallenge-Teilnehmerin muss aktuell einen schweren Verlust verkraften. Ende Dezember verstarb ihre Mutter an den Folgen ihrer Krebserkrankung. Auch ihr Ex-Partner Fabio De Pasquale, der sich im Januar 2022 von der Influencerin getrennt hatte, trauerte um seine einstige Schwiegermutter. Doch neben dem Italiener scheint es noch einen anderen Mann zu geben, der Marlisa aktuell Halt gibt: Hat sie etwa einen neuen Partner an ihrer Seite?

Nachdem die Podcasterin an Silvester ein Foto gepostet hatte, auf dem sie und ein Mann Wunderkerzen in der Hand halten, interessierten sich natürlich viele Fans dafür, ob es sich bei dem Unbekannten wohl um ihren neuen Partner handeln könnte. In ihrer Instagram-Story klärte Marlisa nun auf: "Es gibt tatsächlich jemanden, den ich bereits seit vielen Jahren kenne und der aktuell für mich da ist, mich versteht und mit dem ich Zeit verbringe." Ein Paar seien die beiden aber noch nicht: "Er tut mir sehr gut und mal schauen, wo unsere Reise hinführt."

Nach der Trennung von Fabio hatte die Berlinerin mit einigen Männern angebandelt – darunter mit dem Are You The One?-Star Michael Schüler (25), dem First Dates Hotel-Hottie Kevin Platzer und Dustin Hoche. Ihr persönlicher Mr. Right war offenbar aber nicht dabei. Ende September hatte Marlisa im Promiflash-Interview jedenfalls noch klargestellt: "Aktuell bin ich komplett Single und habe niemanden."

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa und ein unbekannter Mann an Silvester 2022

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, Influencerin

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, Reality-TV-Star

