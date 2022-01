Bei Marlisa und Fabio ist es tatsächlich aus. Die Influencerin und ihr Partner haben in ihrer Beziehung schon so einige Challenges gemeistert. Erst vor wenigen Monaten bestanden sie zum Beispiel den TV-Treuetest auf Temptation Island. Doch seit Kurzem ist klar: Zwischen den beiden Reality-TV-Stars kriselt es gewaltig. Nun gibt Fabio eine traurige Nachricht bekannt: Er und Marlisa haben sich jetzt endgültig getrennt.

Das verrät der #CoupleChallenge-Star in einem emotionalen Instagram-Video. Darin betont er noch einmal, dass es zwischen den beiden schon länger nicht mehr rund gelaufen sei. Nach einem erneuten Streit hätten sie heute einen Schlussstrich gezogen. "Heute haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir nicht mehr für unsere Beziehung kämpfen wollen. [...] Heute haben wir die endgültige Entscheidung getroffen, dass unsere Beziehung nicht weitergeht", erklärt Fabio.

Dass es ihm in der Beziehung nicht mehr gut gehe, habe Fabio schon länger gemerkt: "Ich habe einfach nur das Gefühl, dass sich irgendwas komplett verändert hat. Ich bin nicht mehr ich und ich bin einfach nur ständig traurig." Noch wohnen Fabio und Marlisa zusammen. Der 27-Jährige will dafür aber so schnell wie möglich eine Lösung finden. Marlisa hat sich zu dem Liebes-Aus bisher noch nicht geäußert.

Instagram / mrs.marlisa Fabio De Pasquale und Mrs.Marlisa, Influencer

Instagram / mrs.marlisa Marlisa und Fabio, Reality-Bekanntheiten

TVNOW / Frank Beer Mrs.Marlisa und Fabio de Pasquale, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2021

