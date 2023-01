Nach ihrer Trennung: Simone Thomalla will Frauen Mut machen

Ein Beziehungsende ist nicht gleich das Ende der Welt – laut Simone Thomalla (57). Im vergangenen September überraschte die Schauspielerin ihre Fans mit dieser Nachricht: Sie hatte sich nach zwölf Jahren von ihrem Freund Silvio Heinevetter (38) getrennt. Der TV-Star und der Handballer beschlossen, lieber Freunde zu sein. Inzwischen ist die Beauty auch wieder neu vergeben. Heute weiß Simone: Man kann eine Trennung gut überleben!

Mit Bunte sprach sie jetzt offen über ihre Gefühlswelt: "Mit diesem Interview will ich Mut machen – all den Frauen, die nach einer Trennung denken: 'Es geht nicht mehr weiter, mir kann nichts Schlimmeres passieren als das', will ich sagen: 'Ja, es ist hart, aber es geht weiter und irgendwann wieder bergauf!'" Weiter betonte Simone: "Auf einmal stellt man sich dem Leben allein, das macht erst einmal Angst." Aber Durchhalten lohne sich in diesem Fall.

Mit ihrem neuen Freund, dem DJ Nicolino Hermano, ist Simone nun schon seit einem halben Jahr glücklich. Im Interview schwärmte sie: "Es ist wie eine warme Decke. Wir reden stundenlang. Ich habe noch nie so viel gelacht wie im letzten halben Jahr."

Anzeige

Sebastian Gabsch / Future Image / Action Press Simone Thomalla und Silvio Heinevetter 2019

Anzeige

Getty Images Simone Thomalla beim Bambi in Berlin im Oktober 2015

Anzeige

Instagram / nicolino_hermano Nicolino Hermano und Simone Thomalla

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de