Starttermin steht fest: Dann läuft die neue GNTM-Staffel an

Germany's next Topmodel geht in die nächste Runde. In der neuen Staffel sucht Heidi Klum (49) schon zum 18. Mal nach dem schönsten Mädchen Deutschlands. Vor einigen Wochen tauchten dann erste Paparazzibilder eines Fotoshootings auf, die jede Menge Spaß und Spannung versprechen. Nun steht auch endlich der Starttermin der neuen Staffel fest: Ab dem 16. Februar laufen die neuen Episoden wieder allwöchentlich um 20:15 Uhr auf ProSieben.

