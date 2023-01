Entgegen Harrys Behauptung: König Charles wollte Versöhnung

Kam König Charles III. (74) seinem Sohn Prinz Harry (38) doch entgegen? Nachdem der Royal und seine Frau Herzogin Meghan (41) ihre polarisierende Doku "Harry & Meghan" auf Netflix veröffentlichten hatten, sollen in wenigen Tagen nun Harrys Memoiren "Spare" folgen. Zuvor behauptete er in einem enthüllenden Interview, dass er seinen Vater und seinen großen Bruder William (40) "zurückhaben" möchte – für Charles stehe dem angeblich nichts im Wege!

Die Behauptungen von Harry, sein Vater und sein Bruder hätten "keine Bereitschaft zur Versöhnung" gezeigt, widerlegte jetzt ein Insider gegenüber Mirror – der König habe den 38-Jährigen und Meghan mehrmals zu sich eingeladen, um die Wogen zu glätten: "Es gehört schon eine gewisse Dreistigkeit dazu, so etwas zu behaupten, wenn sein Vater ihn eingeladen hat, in seinem Haus zu wohnen, wenn er in Großbritannien ist – wenn er ihn eingeladen hat, Weihnachten mit dem Rest der Familie zu verbringen." Laut der Quelle seien der Prinz und seine Frau "immer willkommen" gewesen. "Er hat die Tür für seinen Sohn immer offen gelassen und wird dies auch weiterhin tun", ergänzte der Informant zudem.

Auch sei der amtierende König "traurig" darüber, dass er keine Zeit mit seinen Enkeln Archie (3) und Lilibet (1) verbringen kann. "Er schätzt es, Großvater zu sein und hat das Gefühl, dass etwas in seinem Leben fehlt, wenn er Harrys Kinder nicht kennenlernen kann", heißt es außerdem seitens des Mediums.

Getty Images Prinz Harry, Prinz Charles und Prinz William im Februar 2014

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles, März 2019

Getty Images Prinz Charles bei Prinz Philips Gedenkgottesdienst im März 2022

