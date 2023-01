König Charles bekam ein farbenfrohes Geschenk zu Weihnachten

König Charles (74) bekam ein besonders ausgefallenes Weihnachtsgeschenk. Die Feiertage sind bei den britischen Royals immer vollgepackt mit Traditionen. Aber neben dem Kirchgang und Spaziergängen in der Öffentlichkeit gibt es auch Geschenke. Die sind natürlich vor allem für die Kinder, aber der Monarch ließ sich auch für seine Angestellten immer wieder schöne Überraschungen einfallen. In diesem Jahr bekam Charles aber selber ein interessantes Geschenk.

Laut Berichten von The Mirror habe sich die Familie von Charles zu diesem Weihnachtsfest ein ganz besonderes Geschenk einfallen lassen: Er bekam ein Paar Crocs in leuchtendem Gelb. Die bunten Gummischuhe seien ihm bei dem Künstler David Hockney aufgefallen, der sie beim Order of Merit Lunch im November trug. Dem 74-Jährigen hätten die Treter so gut gefallen, dass er David gesagt haben soll, dieser habe seine "Galoschen wunderbar gewählt". Nun hat Charles seine eigenen Crocs, dass er sie aber öffentlich tragen wird, ist eher unwahrscheinlich.

Bei den Geschenken ließ sich auch Charles' Sohn Prinz William (40) in diesem Jahr nicht lumpen. Er soll seiner Frau Kate (40) ein paar Ohrringe im Wert von etwa 113 Euro geschenkt haben. Die goldenen Accessoires führte die Prinzessin von Wales auch direkt zum Weihnachtsgottesdienst aus. Ihr waldgrünes Outfit passte sie dem Schmuck farblich an.

Getty Images Prinz Charles im Juni 2022

Getty Images Prinz Charles bei einem Termin in Devon, Juli 2021

Getty Images Prinzessin Kate beim Weihnachtsgottesdienst 2022

