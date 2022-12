Prinz William macht Kate Weihnachtsgeschenk für 113 Euro!

Prinzessin Kate (40) wurde reich beschenkt! Die gebürtige Britin und Prinz William (40) hatten sich Anfang der 2000er während ihres Studiums kennen- und lieben gelernt. Trotz ihrer On-off-Beziehung hielten die beiden an ihrer Liebe fest – 2011 gaben sie sich schließlich das Jawort. Wie sehr die dreifachen Eltern noch immer ineinander verliebt sind, bewies der Sohn von König Charles III. (74) nun wieder: William schenkte Kate zu Weihnachten Schmuck im Wert von 113 Euro!

Zu dem Weihnachtsgottesdienst erschien die Prinzessin von Wales in einem dunkelgrünen, taillierten Mantel, einem gleichfarbigen großen Hut sowie braunen Stiefeln und Handschuhen. Das Highlight an ihrem Outfit war jedoch der Schmuck: An ihren Ohren hingen goldene, große Ohrringe. Laut The Sun soll dieses Accessoire ein Weihnachtsgeschenk ihres Mannes gewesen sein, das einen Wert von 100 Pfund, also rund 113 Euro, haben soll.

Wie der ehemalige königliche Butler Grant Harrold gegenüber The Mirror verraten hatte, soll es aber nicht nur schönen Schmuck zu Weihnachten, sondern auch witzige Überraschungen gegeben haben: "Ich glaube, dass sie sich gegenseitig beschenken werden. Obwohl sie lustige Sachen machen, werden sich die jüngeren Royals wie William und Catherine zu Weihnachten gegenseitig schön beschenken."

Getty Images Prinzessin Kate beim Weihnachtsgottesdienst 2022

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Louis, Charlotte und George

