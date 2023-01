Süße Urlaubsgrüße: Keke Palmer präsentiert ihre Babykugel

Keke Palmer (29) lässt es im kommenden Jahr ruhig angehen! Im Dezember verkündete die Schauspielerin die frohe Neuigkeit, dass sie Nachwuchs erwartet. Vorab gab es bereits zahlreiche Gerüchte einer Schwangerschaft, die sie bei einem Auftritt von Saturday Night Live bestätigte. Anlässlich des neuen Jahres meldete sich die werdende Mama mit ihren Vorsätzen im Netz zu Wort – und präsentierte dazu stolz ihre wachsende Babykugel.

Auf Instagram beglückte die 29-Jährige ihre Fans mit einer Reihe von Urlaubsschnappschüssen. Auf dem ersten Bild zeigt die Beauty sich in einem Einteiler mit Tiger-Print, umgeben von unzähligen Pflanzen. Lächelnd streichelt sie über ihren Bauch, während sie das Tropenparadies mit ihrem Freund Darius Daulton offensichtlich in vollen Zügen genießt. "Frohes neues Jahr", betitelte sie den Post. Die "Nope"-Darstellerin fügte hinzu: "Ich habe gelernt, zumindest die Dinge in Ruhe zu planen, damit ich etwas zu erledigen habe." Laut Keke, sei ihr momentaner Urlaub Teil ihrer Ruhe-Phase, die sich im kommenden Jahr fortsetzen wird.

Vor wenigen Wochen präsentierte die Beauty sich bereits mit ihrem Babybauch im Netz. In einem Video ahmte Keke die Influencerin Leora Byrd nach. "Das sind kein Steak und keine Kartoffeln. Das sind keine heißen Fritten und Bohnen. Das ist ein echtes Baby [...] Ich bin wirklich schwanger", ist aus dem Off zu hören. In dem Clip trug sie ein kurzes Top, das ihre wachsenden Rundungen betonte.

Instagram / keke Keke Palmer, Schauspielerin

Instagram / keke Darius Daulton und Keke Palmer

Instagram / keke Keke Palmer im Dezember 2022

