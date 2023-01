Im Dschungelcamp: Darauf freut sich Claudia Effenberg sehr!

Für Claudia Effenberg (57) beginnt schon bald eine spannende Zeit! Die deutsche Designerin nimmt gemeinsam mit Lucas Cordalis (55), Jana Pallaske (43) und Co. an der 16. Staffel von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! teil: Die Ehefrau des ehemaligen Fußballspielers Stefan Effenberg (54) wird im australischen Busch also zahlreiche neue Erfahrungen sammeln und viele neue Leute kennenlernen. Aber auf was freut sich Claudia im Dschungelcamp denn eigentlich am meisten?

Die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin sei vor allem auf eine bestimmte Person am Set gespannt. "Am meisten freue ich mich auf Dr. Bob", betonte Claudia jetzt nämlich rund eine Woche vor dem Start der Ausstrahlung in ihrer Instagram-Story. Doch auch der ausgebildete Paramedic kann der 57-Jährigen wohl nicht ihre Nervosität nehmen. Sie gewährte einen Einblick in ihre Gefühlslage: "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich lässig und entspannt bin."

Aber warum hat Claudia das nervenaufreibende TV-Projekt denn eigentlich überhaupt zugesagt? "Ich habe mit Ex-Teilnehmern gesprochen und alle haben es als spannende Lebenserfahrung in Erinnerung behalten", erklärte sie. Laut Medienberichten soll sie neben den Erfahrungen aber auch eine stolze Summe in Höhe von 500.000 Euro für ihre Teilnahme erhalten.

Anzeige

RTL Claudia Effenberg, Dschungelcamp-Kandidatin 2023

Anzeige

Getty Images Dr. Bob, Dschungelcamp-Arzt

Anzeige

Getty Images Claudia Effenberg, 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de