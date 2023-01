Kevins Federlines Enthüllungen: Wird Britney Spears nervös?

Hat Britney Spears (41) Angst vor Kevin Federlines (44) Enthüllungsbuch? Von 2004 bis 2007 war die Sängerin mit dem Tänzer zusammen. Die beiden heirateten und bekamen sogar zwei Söhne. Nach der Scheidung erlitt sie einen Nervenzusammenbruch und erholte sich nur langsam wieder davon. Mittlerweile scheint es ihr besser zu gehen, doch das Verhältnis zu ihrem Ex ist wohl immer noch schwierig. Dass Kevin jetzt auspacken will, soll Britney ganz schön nervös machen.

"Sie hat Panik davor, dass Kevin auch über sie geschrieben hat", erklärt ein Insider The Mirror. Demnach soll sie nicht wollen, dass ihre eigene Geschichte durch das Buch ihres Ex-Mannes erzählt wird. Angeblich arbeite sie sogar an einer eigenen Biografie. Doch wegen der heiklen Beziehung zu Kevin will sie ihm offenbar nicht noch mehr Zündstoff liefern: "Sie haben im Moment keinen guten Draht zueinander. Also hat sie Angst, ihm Munition zu geben, um sie anzugreifen, wenn sie ihre eigene Lebensgeschichte veröffentlicht."

Einen Buchvertrag habe Britney schon vor Monaten abgeschlossen. Der soll etwa 14 Millionen Euro wert sein. Eine weitere Quelle meinte gegenüber Closer: "Sie muss sich über den endgültigen Inhalt klar werden. Letztendlich ist es ihre Geschichte und sie kann sie erzählen, wie und wann sie will." Allerdings hofft die "Toxic"-Interpretin mit dem Inhalt auch mit möglichen Behauptungen durch Kevin aufräumen zu können.

Getty Images Kevin Federline im November 2009

Getty Images Britney Spears mit Kevin Federline, 2004

Getty Images Britney Spears im Mai 2013

