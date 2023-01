Kim Basinger sicher: Irelands Ultraschall sieht aus wie sie!

Kim Basinger (69) kann es kaum erwarten, Oma zu werden! Die Schauspielerin und Alec Baldwin (64) sind die Eltern der gemeinsamen Tochter Ireland Baldwin (27). Während der Filmstar noch sieben weitere Kinder bekommen hat, blieb Ireland Kims einzige Tochter. Umso glücklicher ist sie nun, dass diese vor wenigen Tagen ihre erste Schwangerschaft verkündet hat. Jetzt verglich Kim ihre eigene Schwangerschaft mit der ihrer Tochter!

Auf Instagram teilte die 69-Jährige eine alte Notiz von sich, auf der auch ein Ultraschallbild von der Schwangerschaft mit Ireland zu sehen ist. Dazu schrieb Kim handschriftlich: "Vier weiße Pfoten und ein Schwanz. Wie ich zu Dr. Liu (meinem Gynäkologen) sagte: 'Es ist ein Welpe!'" Die gleiche Ähnlichkeit sieht die "8 Mile"-Darstellerin nun offenbar auch in ihrem Enkelkind: "Dieses Wochenende, 27 Jahre später, sah ich mir das neueste Ultraschallbild von Ireland an und hätte schwören können, dass sie einen Beagle bekommt! Wie die Mutter, so die Tochter... Und ein neues kleines Mädchen ist auf dem Weg zu uns", schwärmte sie scherzend.

Mit diesem Post hat Kim auch direkt bestätigt, auf welches Babygeschlecht Ireland sich freuen darf: Ein Mädchen! Sie selbst hat es jedoch auch schon beiläufig erwähnt – in ihrer Story sprach sie nämlich davon, dass alle ständig ihren Bauch anfassen wollen und benutzte für ihr Baby dabei weibliche Pronomen.

Getty Images Ireland und Alec Baldwin in Beverly Hills, Kalifornien, 2019

Getty Images Kim Basinger, Schauspielerin

Getty Images Ireland Baldwin im Januar 2020

