Mel B. lebte während Ehe mit Stephen Belafonte in Angst

Mel B. (47) gibt offene Einblicke in ihr Seelenleben. Zehn Jahre lang war das ehemalige Spice Girls-Mitglied mit dem Filmproduzenten Stephen Belafonte (47) verheiratet. Auch wenn sich das Paar bereist 2017 scheiden ließ, gibt es immer wieder Streit zwischen den ehemaligen Liebenden. So kamen erst vergangenen Monat neue Anschuldigungen des Kaliforniers gegen die Mutter seiner Tochter auf. Nun verriet Mel, dass sie während der Ehe in Angst und Schrecken lebte.

Wie DailyMail nun berichtet, ist die 47-Jährige Teil der ersten Staffel der britischen TV-Sendung "Special Forces: World's Toughest Test", in der sie sich vielen unangenehmen Situationen stellen muss. In der Auftaktsendung erklärte die Sängerin dann, wieso sie an dem Härte-Test teilnimmt: Nach ihrer "missbräuchlichen Ehe" wolle sie sich ihren Ängsten stellen und ein Stück ihrer eigenen Kraft wiedererlangen. "Ich endete in einer sehr schrecklichen, missbräuchlichen zehnjährigen Beziehung. Ich fühlte mich wertlos, ich fühlte mich hilflos", schilderte Melanie unter Tränen. Stephen hat immer vehement bestritten, dass er seine Frau misshandelt hat.

Anfang des vergangenen Jahres hatte Mel bereits erzählt, dass sie aufgrund der Partnerschaft an einer posttraumatischen Belastungsstörung leide. "Fast fünf Jahre später wache ich immer noch in den frühen Morgenstunden auf und habe schreckliche Geräusch- und Bildfragmente im Kopf, die ich versucht habe zu verdrängen", erzählte sie damals gegenüber The Sun.

Mel B. im August 2018 in Hollywood

Mel B, Sängerin

Mel B. und Ex-Mann Stephen Belafonte bei den Cosmopolitan Ultimate Women Of The Year Awards 2014

