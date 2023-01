Nach Memoiren-Leaks: Hier geht Prinz Harry mit Hund Gassi

Prinz Harry (38) lässt sich nur wenig anmerken. Die Royal-Fans warten gerade wohl sehnsüchtig auf den 10. Januar: Der Sohn von König Charles III. (74) wird dann nämlich seine langersehnten Memoiren mit dem Titel "Spare" veröffentlichen. Schon jetzt wurden einige brisante Aussagen geleakt, die unter anderem Harrys Bruder Prinz William (40) in die Schusslinie bringen. Während immer wieder neue Themen ans Licht kommen, wurde Harry nun mit ernster Miene beim Gassigehen gesichtet.

Auf den aktuellen Aufnahmen sieht man den Mann von Herzogin Meghan (41) spazieren: Klitschnass und in Regenklamotten samt Gummistiefeln geht der Brite mit seinem Hund Gassi. Dabei hat Prinz Harry ein angestrengtes Gesicht und lässt sich offenbar nichts von dem derzeitigen Trubel um ihn und sein Buch anmerken.

Schon jetzt sorgen Harrys Memoiren für reichlich Gesprächsstoff, denn unter anderem soll er laut The Guardian darin auch behaupten, wie aggressiv sein Bruder bei einem Gespräch wegen seiner Partnerin Meghan gewesen sein soll. Das sei so weit gegangen, dass William seinen kleinen Bruder "am Kragen packte, [seine] Halskette zerriss und [ihn] zu Boden schlug".

MEGA Prinz Harry beim Gassigehen, Januar 2023

MEGA Prinz Harry im Januar 2023

Getty Images Prinz Harry und Prinz William

