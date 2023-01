Nach NFL-Unfall: Damar Hamlin macht laut Ärzten Fortschritte

Jetzt melden sich auch die Ärzte zu Wort. Beim Montagabendspiel der Buffalo Bills gegen die Cincinnati Bengals kam es zu einem schrecklichen Vorfall. Nach einem Tackle sackte der Verteidiger der Bills, Damar Hamlin (24), plötzlich zu Boden und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der Footballer erlitt einen Herzstillstand. Noch immer befindet er sich in einem kritischen Zustand und liegt auf der Intensivstation. Damars Ärzte berichten nun über Fortschritte der Behandlung!

Wie People berichtet, haben sich die Ärzte des Sorgenkindes auf einer Pressekonferenz zu Wort gemeldet. Der Sportler sei mittlerweile in einem wachen Zustand. Auch neurologisch gesehen sei er intakt. "Er macht große motorische Bewegungen und folgt Anweisungen", berichtet einer der Mediziner. Damar werde währenddessen jedoch ständig an Monitoren überwacht, denn er befinde sich nach wie vor in einem "kritischen Zustand".

Für die Angehörigen des NFL-Stars ist dies gewiss keine leichte Situation. Doch sie freuen sich gleichzeitig über das große Ausmaß an Beistand, welches sie erfahren. "Wir sind zutiefst bewegt von den Gebeten, den freundlichen Worten und den Spenden von Fans aus dem ganzen Land", zitierte das US Magazine den Sprecher der Familie.

Getty Images Damar Hamlin im November 2022

Instagram / d.ham3 Damar Hamlin, 2022

Getty Images Fans beten für Damar Hamlin am Highmark Stadion

