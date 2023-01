Ohne Sport: Patrick Romer sagt seinem Bierbauch den Kampf an

Patrick Romer (27) wünscht sich ein Sixpack, aber ausnahmsweise nicht zum Trinken! Der ehemalige Bauer sucht Frau-Teilnehmer vernascht gerne mal ein kühles Blondes. Sein Bierkonsum hat inzwischen aber ein paar Spuren an seinem Körper hinterlassen. Der Student hat am Bauch ein wenig Fett angesetzt, das er nun loswerden möchte. Sport ist für ihn aber keine Option. Stattdessen setzt Patrick auf eine neuartige Methode!

"Der Bierbauch muss ein Sixpack werden", lautet einer von Patricks Neujahrsvorsätzen. In seiner Instagram-Story nahm er seine Fans mit zu seinem Versuch, diesen zu verwirklichen. "Die versprechen mithilfe eines Geräts beziehungsweise mithilfe von Magnetwellen dein Körperfett zu reduzieren und gleichzeitig Muskeln aufzubauen", erzählte er über seine bevorstehende Behandlung. Dabei werden die Fettzellen an der Stelle, an der man das Gerät ansetzt, durch Hitze zerstört und Muskeln durch Tiefenkontraktion aufgebaut. Das Ganze hat allerdings einen Haken: Nach jeder Sitzung muss Patrick ein bis zwei Tage auf Alkohol verzichten.

Doch nicht nur bei Getränken hat der Hobby-Landwirt offenbar eine Vorliebe für Helles. Auch bei seiner Frauenwahl scheint er auf Blond zu setzen. Nach seiner Beziehung mit seiner einstigen "Bauer sucht Frau"-Hofdame Antonia Hemmer (22) waren Gerüchte um eine Romanze mit der Ex-5 Senses for Love-Teilnehmerin Sabrina Mina (30) aufgekommen. Später betonte der 27-Jährige im Netz: "Ich habe keine neue Freundin. Die nächste sollte bestenfalls die letzte sein, da will ich mir beim Kennenlernen einfach Zeit lassen."

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

TVNOW / Stefan Gregorowius Patrick, "Bauer sucht Frau"-Kandidat

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

