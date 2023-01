Sandra Janina verrät: "Prominent getrennt" startet bald!

Allzu lange müssen sich die Fans wohl nicht mehr gedulden, bis Prominent getrennt endlich in eine neue Runde geht! Im November verkündete RTL bereits, welche Ex-Paare in der zweiten Staffel ihr Glück versuchen. Neben den Temptation Island V.I.P.-Stars Sandra Janina (23) und Juliano Fernandez und den ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellern Jenefer Riili und Matthias Höhn (26) sind unter anderem auch die Reality-TV-Bekanntheiten Kate Merlan (35) und Jakub Jarecki (27) mit dabei. Offenbar dauert es auch gar nicht mehr lange, bis die zweite Season startet...

In ihrer Instagram-Story beantwortete Sandra nun die Fragen ihrer Community. Natürlich interessierten sich ihre Follower in dem Q&A brennend dafür, wann denn endlich die neue "Prominent getrennt"-Staffel ausgestrahlt wird. "Voraussichtlich [am] 22.02", gab die 23-Jährige daraufhin preis. Vom Sender bestätigt wurde der Starttermin bislang allerdings noch nicht.

Sandras Ex hatte bereits im November klargemacht, dass er in dem Format auf ein Liebes-Comeback mit der Influencerin hoffe. "Das Bestmögliche wäre, wenn wir hier als Couple rausgehen", hatte Juliano in einem Interview mit RTL ausgeplaudert. Ob der Are You The One?-Star und die Beauty wirklich wieder zueinanderfinden, wird sich wohl bald zeigen...

RTL "Prominent getrennt"-Cast 2023

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina und Juliano, Influencer

RTL Juliano Fernandez, "Prominent getrennt"-Star

