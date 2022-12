Eine Woche nach Tod: Stephen "tWitch" Boss' Witwe trauert

Allison Holker (34) kann ihren Verlust nur schwer verkraften. Vor rund einer Woche wurde eine tragische Neuigkeit bekannt: Stephen "tWitch" Boss (✝40) hatte sich in einem Motel das Leben genommen, er erlag noch vor Ort seiner Schusswunde. Vor seinem Ableben hatte der DJ seinen Liebsten noch einen Abschiedsbrief hinterlassen. Vor allem seine Witwe kann den Tod ihres Mannes noch nicht begreifen. Im Netz bringt sie ihre Verzweiflung deshalb zum Ausdruck.

Via Instagram bringt Allison ihre Trauer in einem rührenden Beitrag zum Ausdruck. Auf dem Bild ist die hübsche Brünette mit dem DJ zu sehen, wie sie ihren Kopf liebevoll auf Stephens Schulter legt. "Mein Ein und Alles. Oh, mein Herz tut so doll weh. Wir vermissen dich so sehr", klagt sie in der Bildbeschreibung zu dem Selfie des Paares. "Dich erreicht so viel Liebe. Ich hoffe, du kannst es spüren", spendet ihr auch Ellen DeGeneres (64) in der Kommentarspalte Trost. Die hatte regelmäßig mit Stephen zusammengearbeitet.

Ebenso wie seine Frau und andere enge Familienangehörige meldeten sich auch viele Stars im Netz, um des Entertainers zu gedenken. "Ich habe keine Worte. Es gibt keine. Mein Kopf oder mein Herz können das nicht verstehen", trauerte unter anderem Channing Tatum (42) via Instagram. Auch Jennifer Lopez (53), Justin Timberlake (41) oder Michelle Obama (58) drückten nach Stephens Tod ihr Mitgefühl aus.

Instagram / allisonholker Allison Holker und Stephen "tWitch" Boss im Juni 2022

Instagram / theellenshow Ellen DeGeneres und Stephen "tWitch" Boss

Getty Images Stephen "tWitch" Boss im September 2018

