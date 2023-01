Stolzer Papa: Ant Anstead bringt Sohn britischen Sport bei

Ant Anstead (43) macht aus seinem Sohn einen echten Briten. Zusammen mit seiner Ex-Frau Christina Hall (39) hat der Moderator einen kleinen Sohn. Nach ihrer Trennung 2020 lieferten sich die beiden eine echte Schlammschlacht um das Sorgerecht. Trotz vielem Hin und Her konnten die beiden sich aber außergerichtlich einigen. Seitdem erziehen sie Sohnemann Hudson gemeinsam. Und Papa Ant ist mächtig stolz, dass sein Spross offenbar ein richtiger Brite ist.

Bei Instagram teilt Ant ein Foto seines Sohnes von einem gemeinsamen Nachmittag. Der grinst dabei fröhlich in die Kamera und hält einen blauen Kricketschläger zum Anschlag bereit in der Hand. "Es ist nur meine elterliche Pflicht, Hudzo britischen Sport beizubringen: 'Papa, es ist wie Baseball'", witzelt der TV-Star. Sein Kleiner scheint also zu finden, dass Kricket wegen des Schlägers fast genauso wie Baseball ist. Mit dem besonders in Großbritannien populären Sport scheint Ant seinem Nachwuchs seine eigenen britischen Wurzeln mitgeben zu wollen. Immerhin ist Mama Christina US-Amerikanerin.

Ant verbrachte auch die Weihnachtstage zusammen mit seinem Sohn. Stolz postete er ein Foto von Hudson beim Tannenbaumschmücken. Die Bilder zeigen den Blondschopf, wie er vorsichtig einen mit Lichterketten behangenen Baum mit Kugeln behängt. "Hudzo ist immer ein williger Helfer", schwärmte der 43-Jährige.

Instagram / ant_anstead Ant Ansteads Sohn Hudson im Januar 2022

Instagram / ant_anstead Ant Anstead mit seinem Sohn Hudson

Instagram / ant_anstead Ant Ansteads Sohn Hudson im Dezember 2022

