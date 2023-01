Total selten: Joe Jonas und Sophie mit beiden Kids unterwegs

Solche Aufnahmen gibt es nicht oft zu sehen! Joe Jonas (33) und Sophie Turner (26) sind seit diesem Jahr Zweifach-Eltern. Ihre erste Tochter namens Willa kam 2020 im Juli zur Welt. Wann genau ihre kleine Schwester geboren wurde, ist nicht bekannt. Eigentlich halten der Musiker und die Schauspielerin ihren Nachwuchs auch größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Nun wurden Joe und Sophie mit ihren Kindern von Paparazzi erwischt!

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, sieht man die kleine Familie beim Verlassen eines Hotels in London. Sophie trägt ihr Baby, während Joe seine Tochter Willa auf dem Arm hat. Dabei wirken die Stars ziemlich entspannt. Die Game of Thrones-Darstellerin entschied sich an dem Tag für einen grauen Jogginganzug, den sie mit einem schwarzen Mantel kombinierte. Der 33-Jährige hingegen fiel mit etwas mehr Farbe auf.

Joe trug einen neongrünen Hoodie und eine dunkelgrüne Hose. Die kleine Willa ähnelte vom Look her eher ihrer Mama. Auch sie war in einem entspannten, roséfarbenen Jogginganzug unterwegs. Da Sophie und ihr Mann nicht viel über ihr Privatleben preisgeben, war es umso überraschender, dass die 26-Jährige zum Ende des Jahres 2022 einen Rückblick inklusive Schwangerschaftsbildern geteilt hatte.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im Oktober, 2022

Instagram / sophiet Joe Jonas und die schwangere Sophie Turner

Instagram / sophiet Sophie Turner im Krankenhausbett

