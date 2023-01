Lucas Cordalis schwärmt von Peter als Dschungel-Begleitung

Lucas Cordalis (55) könnte sich offenbar keine bessere Reisebegleitung vorstellen. Nachdem der Schlagersänger seine Dschungelcamp-Teilnahme im vergangenen Jahr aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagen musste, zieht er kommende Woche nun in den australischen Busch. Doch der Vater einer Tochter reist nicht etwa allein nach Down Under: Sein Schwiegervater ist immer an seiner Seite. Im Netz schwärmte Lucas nun nur so von Peter.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der 55-Jährige nun einen Schnappschuss, auf dem er freundlich in die Kamera grinst. Im Hintergrund ist auch Peter zu sehen, der nachdenklich auf sein Handy blickt. "Mein Schwiegervater Peter begleitet mich nach Australien. Er ist schon zum vierten Mal mit dabei", beginnt Lucas unter dem Foto zu schreiben. So wagte Peter schon mit Lucas' Schwiegermutter Iris Klein (55) und mit Jenny Frankhauser (30) das Dschungel-Abenteuer und ist nun bereits das zweite Jahr infolge mit ihm eingeplant. "Er ist also Profi durch und durch und ich bin glücklich und dankbar, ihn in meinem Team zu haben", machte der "Wir haben uns sowas von verdient"-Interpret abschließend deutlich.

In den Kommentaren zeigten sich viele User dann begeistert von dem gemeinsamen Selfie der Realitystars. So schrieb ein Follower beispielsweise, dass Lucas und Peter ein wirklich gutes Team seien. Auch Jenny ließ es sich nicht nehmen, den Post humorvoll zu kommentieren. "Nächstes Jahr soll Peter dann bitte Krone Nummer vier in die Familie holen!", scherzte sie.

