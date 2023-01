Jeremy Renner bekommt Geburtstagsglückwünsche im Krankenhaus

Vor knapp einer Woche erschütterten schockierende Nachrichten die Fans. Der Schauspieler Jeremy Renner (52) befand sich nach einem schlimmen Unfall mit einer Schneepflugmaschine in Nevada in einem kritischen Zustand. Mittlerweile ist der "Hawkeye"-Star wieder ansprechbar und er postet fleißig Bilder aus dem Krankenhaus. Auch seinen Geburtstag muss der Filmstar heute noch im Krankenbett verbringen. Über die zahlreichen Glückwünsche freut sich Jeremy jedoch total!

Auf Instagram werden dem verletzten Hollywoodstar so einige Posts anlässlich seines heutigen Geburtstags gewidmet. Unter anderem gratuliert ihm die Jugendorganisation "The Base Chicago", bei der er freiwillig hilft, mit einem Video. "Vielen Dank für die Geburtstagsliebe", freut sich der 52-Jährige. Aber auch Avengers-Co-Star Chris Evans (41) lässt es sich nicht nehmen, Jeremy mit ein paar lieben Worten zu ehren. "Alles Gute an den toughesten Mann, den ich kenne. Ich schicke dir ganz viel Liebe", schreibt der "Knives Out"-Star zu einem gemeinsamen Bild mit dem Geburtstagskind.

Auch die Fans gratulieren ihrem Idol fleißig auf Twitter. "Alles Gute zum Geburtstag! Ich bete für eine schnelle Genesung, bleib stark", schreibt ein Nutzer. Ein weiterer postet: "Hawkeye oder nicht, du bist unser Held!"

Jeremy Renner, 2021

Chris Evans und Jeremy Renner bei den Oscars 2017

Jeremy Renner, Schauspieler

