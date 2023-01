June Shannon: "Wurde nüchtern – nun mögen mich meine Kinder"

June Shannon (43) hat in ihren Jahren als Reality-TV-Star eine Menge durchgemacht. Die US-Amerikanerin kennen Realityshow-Fans wahrscheinlich unter ihrem Spitznamen Mama June und als Mutter von Honey Boo Boo (17), die bürgerlich Alana Thompson heißt. Mit der damals noch ganz kleinen Alana zog June von Schönheitswettbewerb zu Schönheitswettbewerb. In den vergangenen Jahren erlebte sie allerdings einen heftigen Drogenabsturz und hatte über ein Jahr lang keinen Kontakt zu ihrer Tochter. Inzwischen nähern sich die beiden wieder an – auch weil June einen Entzug gemacht hat.

Die Blondine brachte ihre Fans am Silvesterabend mit einem langen TikTok-Post auf den neuesten Stand. "Ich habe gelernt, wer ich geistig und emotional bin, und das hat mir in der Beziehung zu meinen Töchtern geholfen", erzählte sie, bevor sie hinzufügte: "Ich wurde nüchtern und jetzt mögen mich meine Kinder wieder!"

Im August vor zwei Jahren gab Mama June außerdem die Trennung von ihrem langjährigen Freund Geno Doak bekannt. Der Grund für das Liebes-Aus soll das Suchtproblem des 45-Jährigen gewesen sein. June ist inzwischen selber clean.

June Shannon in Los Angeles, 2018

June Shannon, Reality-TV-Star

June Shannon, Reality-TV-Star

