"Mache, was ich will": Cathy Hummels sitzt nackt am Pool

Cathy Hummels (34) genießt ihre Freiheit! Seit wenigen Wochen sind die Influencerin und der Profifußballer Mats Hummels (34) offiziell geschieden. Dennoch scheinen sich die einstigen Eheleute weiterhin gut miteinander zu verstehen – vor allem für ihren gemeinsamen Sohn Ludwig (4). Nach dem offiziellen Ehe-Aus ging es für sie sogar gemeinsam in den Urlaub. Mats war bereits vor ein paar Tagen wieder aus Dubai abgereist, aber Cathy verbrachte offenbar noch ein paar schöne Momente am Pool. Nun teilte sie ein besonders heißes Bild ihrer Badeeinheit!

Auf Instagram veröffentlichte die 34-Jährige ein Foto, auf dem sie von hinten zu sehen ist. Cathy sitzt splitterfasernackt am Pool und schaut leicht zur Seite. "Wenn man alleine ist, ist man alleine und kann tun und lassen, was man mag. Einfach sein. Wenn man einsam ist, dann ist es traurig. Gerade bin ich alleine, nicht einsam, nicht verheiratet, Single und mache, was ich will", betonte sie in der Bildunterschrift. Viele Fans stimmten ihr zu – auch die Modeunternehmerin Claudia Obert (61) kommentierte: "Wird Zeit, liebe Cathy. Ich mache das seit 61 Jahren."

In den vergangenen Monaten hatte sich Cathy immer wieder fast hüllenlos auf Social Media gezeigt. Im Herbst teilte sie zum Beispiel ein Foto, auf dem sie nahezu oberkörperfrei Kürbisse präsentierte oder im Laub posierte. Ihre Brüste hatte die Kampf der Realitystars-Moderatorin dabei jedoch stets bedeckt.

