So erfuhr Prinz Harry, dass Queen Elizabeth gestorben ist!

Prinz Harry (38) gewährt Einblick in einen sehr intimen Moment. Im vergangenen September wurde bekannt, dass es der Queen (✝96) gesundheitlich wieder schlechter ginge. Sie hatte sich auf ihr schottisches Anwesen Balmoral zurückgezogen. Nach und nach machten sich ihre Liebsten auf den Weg zu ihr – Medien und Fans sahen das als schlechtes Zeichen. Und tatsächlich: Am 8. September starb die britische Regentin an Altersschwäche. Ihr Enkel hatte sich nicht von ihr verabschieden können. Wie erfuhr Harry vom Ableben seiner Großmutter?

In seinen Memoiren "Spare" verrät Harry, wie er herausfand, dass die Queen auf Schloss Balmoral verstarb. Zu diesem Zeitpunkt habe der 38-Jährigen im Flugzeug nach Schottland gesessen. Im Sinkflug bekam er eine Nachricht von seiner Frau. "Ruf mich an, wenn du landest", schrieb Herzogin Meghan (41). "Ich schaute auf die BBC-Website. Meine Großmutter war gestorben. Mein Vater war König", erinnert sich der Bruder von Prinz William in seinem Buch. Zuvor hatte Charles (74) ihm mitgeteilt, dass sich Elizabeths Gesundheitszustand verschlechtert habe.

Bereits in ihrer eigenen Netflix-Doku offenbarten Meghan und Harry ihre Sichtweise auf die Royals als Familie und Institution. Fans und auch Insider waren sich einig, dass die 96-Jährige über die Äußerungen der beiden erschüttert gewesen wäre. "Die Queen wäre bestimmt traurig oder sogar wütend über diesen ganzen Wirbel...", hatte ein User via Twitter dazu geschrieben.

Getty Images Prinz Harry im September 2022

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und die Queen im Juni 2018

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2019

