So nahe standen sich die Queen und ihr Enkel Harry wirklich!

Prinz Harry (38) trauert um seine verstorbene Großmutter! Am 8. September starb Queen Elizabeth II. im Alter von 96 Jahren auf ihrem Schloss Balmoral in Schottland. Seitdem trauert die ganze Welt um die britische Monarchin. Elf Tage nach dem Tod wurde dem einstigen Staatsoberhaupt während eines Staatsbegräbnisses am vergangenen Montag die letzte Ehre erwiesen. Da sie sich sehr nahestanden, hat Harry mit dem Ableben seiner Großmutter stark zu kämpfen!

Wie MailOnline jetzt berichtete, pflegten die Queen und Harry eine ganz besondere Beziehung zueinander: "Harry trauerte [...] nicht nur um den Verlust seiner Großmutter – sie war auch die Figur, an die er sich in seiner Angst wandte, als sein königliches Leben aus den Fugen geriet. Es besteht kein Zweifel, dass Enkel und Monarchin eine enge Bindung hatten", erklärte der Royal-Experte Richard Kay.

Dennoch soll sich das enge Verhältnis zwischen der Queen und ihrem Enkel mit dem Niederlegen seiner royalen Pflichten stark verändert haben, wie der Experte ebenfalls berichtete: "Die Mitarbeiter der Queen haben mir erzählt, wie die Königin in den ersten Tagen nach Harrys Exil in Amerika aufgeregt seine Telefonanrufe entgegennahm." Mit der Zeit habe sich ihr Verhalten allerdings gewandelt, da die einstige Monarchin von Harrys Beschwerden zunehmend irritiert gewesen sei. Um welche Beschwerden es sich dabei genau handelte, ließ der Experte offen.

Getty Images Prinz Harry beim Trauerzug im Rahmen der Beerdigung der Queen

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Harry im Mai 2019

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2015

