Trifft Cristiano Ronaldo bei Saudi-Arabien-Debüt auf Messi?

Wird Cristiano Ronaldo (37) bald gegen einen alten Bekannten spielen? Der Portugiese ist kürzlich nach Saudi-Arabien gewechselt, nachdem er bei seinem alten Verein Manchester United in Ungnade gefallen war. In einem Interview schoss der Profikicker heftig gegen die Klubverantwortlichen. Das Debüt in seiner neuen Heimspielstätte könnte sich aufgrund einer Zwei-Spiele-Sperre allerdings noch etwas hinauszuzögern. Seine erste Partie könnte nun ausgerechnet gegen seinen Erzrivalen Lionel Messi (35) stattfinden.

Das nächste Match, bei dem der 37-Jährige auf dem Platz stehen könnte, findet am 19. Januar statt. Die Saudi All-Star XI und Paris Saint-Germain treten für ein Freundschaftsspiel gegeneinander an. Bei der Saudi All-Star XI mischen Profis von Al-Nassr und Al-Hilal mit – Cristiano könnte also im Kader stehen und in Saudi-Arabien möglicherweise bei seinem ersten Spiel ausgerechnet auf Lionel treffen.

Seit Cristianos Wechsel zu Real Madrid 2009 werden der Portugiese und der Argentinier, der damals beim FC Barcelona, dem Erzrivalen des spanischen Rekordmeisters, unter Vertrag stand, immer wieder miteinander verglichen. Im "El Clásico" ging es nicht nur darum, welcher der beiden spanischen Vereine der bessere ist. Auch das direkte Duell der beiden wohl aktuell besten Spieler der Welt stand immer wieder Mittelpunkt.

