Trotzt Anna Iffländer in diesen heißen Dessous ihrem Ex?

Anna Iffländer kann sich definitiv blicken lassen! In der vergangenen Staffel von Are You The One? hatte der Realitystar Micha Schüler (25) kennen und lieben gelernt. Vor wenigen Tagen aber gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Infolgedessen legte Anna zunächst eine Pause von Social Media ein. Doch jetzt ist sie zurück – trotzt sie mit diesen heißen Pics jetzt der Trennung von ihrem Ex?

Auf Instagram veröffentlichte die Beauty nun einen Clip, in dem sie sich in schwarzen Dessous rekelt. Sie streichelt sich langsam über ihre Brüste, posiert mit ihrem Po in die Kamera und scheint wieder sichtlich happy zu sein. In der Bildunterschrift schrieb die Blondine: "Wer schläft, sündigt nicht. Aber wer vorher sündigt, schläft besser." Ein Teufels-Emoji rundet den Beitrag ab.

Kurz nach Bekanntgabe der Trennung hatte Anna ihrer Community auf Instagram ihre Gefühlslage geschildert: "Mir ging es die letzten Tage nicht so gut. Das war irgendwie alles sehr viel – auch für meinen Körper." Aufgebaut hätten sie schließlich ihre Fans, wofür sich die Love Island-Bekanntheit bedankte.

Anzeige

Instagram / annaiff Anna Iffländer zeigt gerne, was sie hat

Anzeige

Instagram / annaiff Anna Iffländer im Januar 2023

Anzeige

Instagram / micha_schue Micha Schüler und Anna Iffländer im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de