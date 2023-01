Wie konnte Prinz Harrys Biografie verfrüht verkauft werden?

Wieso kamen Prinz Harrys (38) Memoiren schon vor der offiziellen Veröffentlichung raus? In wenigen Tagen soll die erste Biografie des Herzogs von Sussex erscheinen. Das heiß ersehnte Buch sollte vorher sogar durch die ersten Interviews eingeleitet werden. Doch es kam anders als gedacht: In Spanien wurde die Lebensgeschichte des Briten schon vorab verkauft. Aber wie konnte es passieren, dass Harrys Biografie dort schon erhältlich ist?

Wie The Telegraph erklärt, wurde Harrys Biografie verbotenerweise vor der offiziellen Veröffentlichung verkauft. In der Stadt Valencia sollen sich einige Buchhändler das Dreikönigsfest zum Anlass genommen, "Reserve" inoffiziell herauszugeben. Den Käufern wurde wohl mitgeteilt, dass sie erst am 10. Januar eine Quittung erhalten und den Inhalt keinesfalls vorher im Netz posten dürfen. Doch das hat augenscheinlich nicht funktioniert. Wie das Buch überhaupt in die Geschäfte gelangen konnte, bleibt derweil unklar. Denn eigentlich sollten die Exemplare erst am Tag der Veröffentlichung ausgeliefert werden.

Eigentlich unterliegt der Buchhandel einem streng überwachten Verkaufsverbot. Dadurch sollten eine vorzeitige Veröffentlichung und das Durchsickern von Details verhindert werden. Für die Auslieferung der Bücher soll es außerdem strenge Sicherheitsvorkehrungen geben. Allerdings gibt es bereits Gerüchte, dass große britische Zeitungen wie The Guardian bereits ein Exemplar erhalten haben.

Emilio Utrabo / MEGA Spanische Ausgabe von Prinz Harrys Biografie "Reserve"

Getty Images Prinz Harry, 2015

Getty Images Prinz Harry in Kopenhagen im Oktober 2017

