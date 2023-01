Hailey Bieber leidet an Angststörung nach Blutgerinnsel

Dieser Moment hatte schwerwiegende Folgen. Hailey Bieber (26) heiratete im Jahr 2018 ihren geliebten Justin Bieber (28) und musste seitdem schon einige gesundheitliche Probleme wegstecken. Im vergangenen Jahr beispielsweise litt sie an einer apfelgroßen Zyste im Eierstock, die ihr viele Schmerzen verursacht hatte. Zudem hatte sie einen Mini-Schlaganfall, der durch ein kleines Loch in ihrem Herzen ausgelöst worden war. Dieses ist operativ verschlossen worden und hat keine bleibenden Schäden hinterlassen – zumindest in ihrem Körper. Doch dieses Blutgerinnsel hat bei Hailey dennoch Spuren hinterlassen.

"Ich kämpfte ein bisschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, der Angst, dass es vielleicht wieder passieren könnte", brachte das Model während einer Podcast-Episode von "Run-Through with Vogue" am Donnerstag hervor. Diese Angstzustände habe sie vor allem, wenn sie zurück in Palm Springs sei – dort, wo sie den Schlaganfall erlitten hat. Hailey werde von dem Ort getriggert, weil sie sich "genau daran erinnert, was in diesem Moment passiert ist."

Durch die große Zyste in Haileys Eierstöcken hat sich ihr Bauch ziemlich gewölbt. Das sorgte natürlich mal wieder für Schwangerschaftsgerüchte bei ihren Fans. Diese dementierte sie jedoch ziemlich direkt: "Ich bin nicht schwanger. Lasst mich in Ruhe."

Hailey Bieber

Hailey Bieber, Model

Hailey Bieber, Model

