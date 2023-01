König Charles veröffentlicht Teeservice zu Ehren der Queen

König Charles (74) gedenkt seiner Mutter! Im September vergangenen Jahres musste der amtierende Monarch Großbritanniens den Verlust von Queen Elizabeth II. (✝96) verkraften. Seitdem nutzt er die Möglichkeiten seiner öffentlichen Auftritte, um ihrer zu gedenken –zuletzt unter anderem bei der traditionellen Weihnachtsansprache im Fernsehen. Dort hob er die wunderbaren Eigenschaften der einstigen Königin hervor. Jetzt hat Charles sich eine besondere Hommage überlegt, um das Andenken der Queen zu bewahren.

Wie People berichtet, stellte das sogenannte Royal Collection Trust nun eine neue Kollektion an royalem Merch vor – Memorabilien, die dem Gedenken der Queen dienen sollen. Die Bilder auf der Website zeigen eine Sammlung von Artikeln wie unter anderem Teetassen und Geschirrtücher, die im offiziellen Shop erworben werden können. Das Teeservice wurde von Charles mit einer ganz persönlichen Note versehen. Zum einen beinhaltet das Design einen Schriftzug von Shakespeare, den er im Gedenken an seine Mutter zitiert hatte: "Mögen Engelsschwärme dich zur Ruhe singen." Auch das Blumendekor ist eine Hommage, denn die rosafarbenen Rosen und die Myrte trug die Queen in ihrem Brautstrauß.

Darüber hinaus ist auch der abgedruckte Rosmarin symbolisch, denn er steht für den Akt des Gedenkens. Ein feines Detail fällt erst auf den zweiten Blick auf: Die kleinen Putten auf dem Geschirr wurden von einer handgefertigten Zeichnung inspiriert. Sie stammt aus einem Skizzenbuch, das einem der Kinder der Ururgroßmutter der Queen gehörte, Queen Victoria.

Getty Images Prinz Charles in Singapur, Oktober 2017

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Charles, 2019

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2019

