Trotz Harry-Drama: König Charles geht gut gelaunt zur Kirche

König Charles III. (74) lässt sich nichts anmerken. Zurzeit sorgt sein Sohn Prinz Harry (38) für ziemlich viel Aufruhr: In wenigen Tagen erscheinen nämlich seine Memoiren mit dem Titel "Reserve". Schon vorher wurden zahlreiche Statements geleakt, in denen Harry immer wieder gegen seine Familie schießt. Doch das Drama lächelt der König einfach weg: Charles erschien nun gut gelaunt in der Kirche!

Am Sonntagmorgen fand in der Sandringham-Kirche der Sonntagsgottesdienst statt, an dem auch der 74-Jährige teilnahm. Auf den aktuellen Fotos lässt sich Charles allerdings nichts anmerken und lächelt fröhlich im strahlenden Sonnenschein. Er trug zu der Gelegenheit einen braunen Mantel und scherzte sogar hin und wieder mit den Anwesenden vor der Kirche.

In den bisher veröffentlichten Auszügen aus "Reserve" hat Harry unter anderem auch gegen seinen Vater geschossen. So soll Charles ihn bei seiner Geburt als "Ersatzmann" betitelt haben, da sein Bruder Prinz William (40) ja schon als Thronfolger geboren war. Auch geht Harry in seinem Buch offen damit um, früher mit psychischen Problemen zu kämpfen gehabt zu haben, woraufhin sein Vater sogar die Schuld auf sich genommen haben soll.

MEGA König Charles III. auf dem Weg zum Sonntagsgottesdienst

MEGA König Charles III. in Sandringham

Getty Images Prinz Harry im September 2022

