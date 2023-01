Abrasiert: Shiloh Jolie-Pitt präsentiert raspelkurze Haare!

Shiloh Jolie-Pitt (16) ist kaum wieder zu erkennen! Die Tochter von Angelina Jolie (47) und Brad Pitt (59) steht dank ihrer weltberühmten Eltern seit jeher in der Öffentlichkeit. Im Laufe der Jahre hat sich Shiloh äußerlich immer mal wieder verändert. Sie hatte bereits früher einmal eine Kurzhaarfrisur getragen. Jetzt wurde Shiloh gemeinsam mit ihrer Schwester Zahara (18) beim Shoppen mit abrasierten Haaren gesehen!

Bilder, die HollywoodLife vorliegen, zeigen die Schwestern beim gemeinsamen Shopping-Bummel. Die junge Frau, die eben noch lange blonde Haare trug, hat nun einen kurzen Bürstenhaarschnitt. Außerdem trägt sie einen schwarzen Pullover, graue Shorts und Converse-Sneaker. Auch Zahara ist leger unterwegs. Gekleidet in Jeans und schwarzem T-Shirt lächelt die 18-Jährige den Fotografen entgegen.

Was Shilohs Eltern wohl von ihrer neuen Frisur halten? Offenbar hat das Mädchen momentan ein besseres Verhältnis zu ihrem Papa als zu Mama Angelina. "Sie findet die manipulative Sorgerechtsstreit-Taktik ihrer Mutter ermüdend. [...] Shiloh will ein Leben frei von Drama, was Brad ihr bieten kann. Sie wird Angelina immer noch sehen, aber die Zeit auf die Wochenenden beschränken", hatte ein Insider gegenüber Life & Style behauptet.

MPI99/Capital Pictures / MEGA Shiloh Jolie-Pitt bei der National Board of Review Annual Awards Gala, 2018

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern Shiloh Nouvel und Zahara Marley

ActionPress Shiloh Jolie-Pitt

