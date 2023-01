Bald ist es so weit: Kaley Cuoco feiert zuckersüße Babyparty

Kaley Cuoco (37) kann es kaum erwarten! Die The Big Bang Theory-Bekanntheit hatte im Oktober verkündet, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Die Schauspielerin und ihr Partner Tom Pelphrey (40) könnten wohl stolzer nicht sein. Die beiden haben schon verraten, dass sie sich auf ein Mädchen freuen dürfen. Vor der Geburt im Frühjahr feierten die werdenden Eltern jetzt noch eine zuckersüße Babyparty.

Die 37-Jährige teilt eine Reihe von Bildern auf Instagram. Darauf zu sehen sind vor allem die Blondine und der Papa ihres ungeborenen Kindes. Kaley trägt ein knalliges pinkfarbenes Kleid und Tom einen schicken grauen Anzug. Überall sind Ballons mit der Aufschrift "Kleines Mädchen Pelphrey" verteilt. Die Schwangere schreibt dazu: "Gestern Abend durften wir unser zukünftiges Einhorn feiern, umgeben von unglaublichen Freunden, Familie und Tieren in einer magischen Umgebung." Außerdem bedankt sie sich für die besondere und unvergessliche Feier.

Das Paar genoss gerade noch einen letzten Urlaub zu zweit. In den sozialen Medien teilte die Mami in spe einige Eindrücke. Darunter auch ein Selfie, auf dem Kaley am Strand sitzt und mit bloßem Babybauch Sonne tankt. Die Kalifornierin sieht total entspannt aus – ob das so bleibt, wenn die Kleine erst einmal da ist?

Anzeige

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey

Anzeige

Getty Images Kaley Cuoco, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / kaleycuoco Tom Pelphrey und Kaley Cuoco im Dezember 2022

Anzeige

Wie findet ihr die Bilder von Kaleys Babyparty? Sieht megaschön aus. Ich finde es etwas übertrieben. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de