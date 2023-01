Jennifer Iglesias bei zweiter "The Real Life"-Staffel dabei!

Der The Real Life - #nofilter-Cast bekommt Zuwachs! Im Oktober vergangenen Jahres startete das neue Reality-TV-Format auf RTL+. In der Show können die Fans den Alltag von Calvin Kleinen (30), Chris Broy (33), Alessia Herren (20), Melody Haase (28), Cosimo Citiolo (41) und seiner Freundin Nathalie Gaus sowie des Ex-Paares Diogo Sangre (28) und Vanessa Mariposa (30) verfolgen. Doch bald stößt noch ein weiterer VIP zur Clique hinzu: Ex-Promi Big Brother-Teilnehmerin Jennifer Iglesias (24) ist in der neuen Staffel dabei!

Die Neuigkeiten wurden nun auf dem Instagram-Account des Formats verkündet. In einem kurzen Clip meldete sich die 24-Jährige zu Wort. "Ich habe mal wieder richtig geile News für euch! Und zwar hat der ein oder andere es schon richtig erraten: Ich bin Part der Clique von 'The Real Life'", erzählte Jenni in dem Video. Sie freue sich schon total auf die Dreharbeiten und könne es kaum erwarten, ihrer Community noch mehr von ihrem Alltag zu zeigen.

Dass sich die ehemalige Love Island-Teilnehmerin gut mit dem Cast versteht, dürfte mittlerweile eigentlich jedem bekannt sein. Jenni war in der vergangenen Staffel beispielsweise bereits bei Alessias Babyparty kurz zu sehen gewesen. Bei Calvin schien die Beauty dabei ganz besonders gut anzukommen. "Ich finde sie sehr nett und süß", hatte die Temptation Island-Legende von ihr geschwärmt.

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, "Promi Big Brother"-Bekanntheit

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, Reality-TV-Star

RTL / mb-mediaworld Calvin Kleinen, Reality-TV-Darsteller

