"Emily in Paris"-Lucien Laviscount datete zwölf Jahre Ältere

Diese Information schockierte die Fans. Lucien Laviscount (30) ist ein britischer Schauspieler und unter anderem bekannt aus der Fernsehserie Supernatural. Zurzeit feiert er große Erfolge als Alfie in der Serie Emily in Paris. Über sein Liebesleben gibt er nicht allzu viel preis. Doch Fans fanden jetzt etwas Schockierendes heraus: Lucien war mit der zwölf Jahre älteren Sängerin Kerry Katona (42) zusammen!

Lucien und Kerry lernten sich wohl 2011 während der britischen Version von Promi Big Brother kennen, berichtet jetzt MailOnline. In dem Promi-Haus habe sich schnell eine Romanze zwischen den beiden entwickelt. Die sexuelle Anziehung sei nicht zu ignorieren gewesen. Das verheimlichten der damalig 19-Jährige und die 31-Jährige nicht – die beiden sollen sich sogar vor der Kamera geküsst haben. Nach dem Auszug aus dem Container standen sie sogar noch gemeinsam für ein Fotoshoot vom OK! Magazine vor der Kamera.

Es scheint so, als würde die Rolle bei "Emily in Paris" nicht sein letzter großer Erfolg bleiben. In letzter Zeit kamen Gerüchte auf, dass Lucien der neuer Anwärter für Daniel Craigs (54) Rolle als James Bond sein könnte.

Lucien Laviscount

Lucien Laviscount

Lucien Laviscount

