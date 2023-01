Natürlicher Glow: Mandy Capristo verrät ihr Beauty-Geheimnis

Mandy Capristo (32) mag es simpel! Die Sängerin ist abseits des Rampenlichts im privaten Leben kein Fan von Make-up, in das sie viel Zeit investieren muss. Stattdessen verzaubert sie die Öffentlichkeit seit Jahren mit ihrem frischen, natürlichen Look. Ganz im Sinne von: Weniger ist mehr. Das ehemalige Monrose-Mitglied verrät jetzt: So sieht ihre tägliche Beauty-Routine für einen natürlichen Glow aus!

Im Interview mit Gala erklärt die in Mailand lebende Beauty nun: "Weniger ist mehr bei der Pflege und auch beim Make-up." Ihre Routine umfasse eine sanfte Reinigung der Haut, Azelainsäure gegen Unreinheiten und eine milde Creme. Genauso simpel wie ihre Pflege-Routine scheint auch ihre Make-up-Routine zu sein: Die "The Way I Like It"-Interpretin trage meist einen aufhellenden Concealer, einen Rosenholz-Lipliner und einen Highlighter auf – das war's auch schon! "Wenn du liebevoll mit dir umgehst, wird alles um dich herum schöner", ist sich Mandy sicher.

Kürzlich hatte die 32-Jährige für Schlagzeilen gesorgt, weil sie alle Paar-Pics mit ihrem Partner – einem italienischen Geschäftsmann – für den sie sogar nach Mailand gezogen war, gelöscht hatte. In der Vergangenheit erhielt ihre Community immer mal wieder Einblicke in das Liebesleben der Turteltauben – zum Beispiel, als sie gemeinsame Fotos vom Urlaub in Portugal postete, auf denen Mandy von ihrem Liebsten abgeknutscht wird. Bis jetzt hat sie sich noch nicht zu den Trennungsgerüchten geäußert.

Anzeige

Instagram / mandycapristo Mandy Capristo im November 2022

Anzeige

Instagram / mandycapristo Mandy Capristo im September 2022

Anzeige

Instagram / mandycapristo Mandy Capristo mit ihrem Freund in Portugal

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de