Prinz Harry: Diana wäre "traurig" über Streit mit William!

Prinz Harry (38) redet erneut Klartext! Der Monarch ist momentan in aller Munde: Seine Memoiren "Reserve" werden in den kommenden Tagen veröffentlicht. Vorab sprach der Gatte von Herzogin Meghan (41) aber bereits über einige Themen, die in seiner Autobiografie erwähnt werden. So thematisierte der Rotschopf unter anderem die Beziehung zu seinem Bruder William, die in den letzten Jahren immer wieder auf die Probe gestellt wurde. Nun erzählte er, wie seine Mutter Prinzessin Diana (✝36) den Bruch empfunden hätte!

Im Interview gegenüber der "Good Morning Amerika today"-Show bei ABC denkt Harry an seine verstorbene Mutter und wie sie wohl auf den Streit ihrer Kinder reagiert hätte. "Sie wäre unfassbar traurig", gab der 38-Jährige zu. Sie würde aber auch wissen, dass Harry noch Hoffnung auf Versöhnung hat.

In einem Interview bei CBS behauptete Harry, dass er mit seinem Bruder eine körperliche Auseinandersetzung gehabt habe, die sogar mit Schrammen und Blutergüssen endete. "Er brüllte mich an. Ich habe zurückgeschrien. Es war nicht schön. Es war ganz und gar nicht angenehm. Er drehte durch und stieß mich auf den Boden", erzählte er im Interviewformat "60 Minutes".

Getty Images Prinz Harry und Prinz William, 2021

Getty Images Prinzessin Diana und ihre Söhne Prinz Harry und Prinz William

Getty Images / Daniel Leavl-Olivas Prinz William und Prinz Harry

