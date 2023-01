Sex-Skandal um Onkel Andrew: Prinz Harry bezieht Stellung!

Prinz Harry (38) nimmt schon lange kein Blatt mehr vor dem Mund! Nach der Netflix-Doku "Harry und Meghan" und eines Enthüllungsinterviews, das am heutigen Montag im deutschen Fernsehen zu sehen ist, wird am 10. Januar seine Biografie erscheinen. In der soll der Rotschopf pikante Geschichten im Zusammenhang mit seiner royalen Familie ausplaudern. Auch Onkel Prinz Andrew (62) spiele darin eine Rolle. Der war in der Vergangenheit mehrerer sexueller Übergriffe bezichtigt worden. Zu denen nimmt Harry jetzt Stellung!

In seiner Biografie, die den Titel "Reserve" trägt, tut der 38-Jährige laut The Post seine Meinung um den in Ungnade gefallenen Royal kund: "Obwohl er in einen peinlichen Skandal verwickelt war und beschuldigt wurde, eine junge Frau sexuell missbraucht zu haben, hatte niemand vorgeschlagen, ihm seine Sicherheit zu entziehen", schreibt Harry angeblich. Damit scheint er auf den Entzug von Sicherheitspersonal durch seine Familie in den USA für sich, seine Gattin und die zwei Kinder anzuspielen. "Die Leute mögen eine Menge Beschwerden über uns haben, aber sexuelle Vergehen gehören nicht dazu", betone er.

In seinen Memoiren spreche der Prinz aber auch offen über pikante Geschichten aus seiner eigenen Vergangenheit. So plaudert der Brite nach Informationen von Daily Mail beispielsweise aus, dass er seine Jungfräulichkeit im Alter von 17 Jahren an eine ältere Dame verloren hatte. In einem Feld hinter einem Pub habe die Dame ihn wie einen "junge[n] Hengst" behandelt. "Ich bestieg sie schnell, woraufhin sie mir den Hintern versohlte und mich wegschickte", soll er sich wohl an sein erstes Mal erinnern.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew im September 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, März 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de