So viel hat Laura Maria Rypa in Schwangerschaft zugenommen

Laura Maria Rypas (27) Schwangerschaft geht in den Endspurt! Lange wird es nicht mehr dauern, bis ihr erstes Baby mit ihrem Verlobten Pietro Lombardi (30) zur Welt kommen wird. Inzwischen hat der Babybauch der Influencerin auch schon eine beträchtliche Größe erreicht und wird von der werdenden Mama stolz in Szene gesetzt. Nun verriet Laura Maria, wie sich ihr Gewicht in der besonderen Zeit verändert hat.

Noch im dritten Monat habe man ihr ihre Schwangerschaft nicht angesehen, berichtete Laura auf Instagram. Erst im vierten Monat sei es bei ihr mit dem Wachstum richtig losgegangen. Aber wie viel hat die 27-Jährige bis jetzt denn zugenommen? "Knapp 15 Kilo", plauderte sie aus. Im letzten Trimester der Schwangerschaft habe sich dabei noch mal richtig was getan: "Ich habe einen richtigen Schub bekommen, aber es kam auch viel Wasser dazu", erzählte die Netz-Bekanntheit.

Auf ihre Ernährung habe sie während der Schwangerschaft nicht geachtet. "Wobei ich allerdings auch sagen muss, dass ich mich eh sehr ausgewogen ernähre, aber ich esse wirklich das, worauf ich Lust habe", stellte Laura klar. Auch als ihre Hebamme ihr empfohlen habe, den Genuss von Süßigkeiten zu reduzieren, habe sie nicht auf sie gehört.

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Dezember 2022

Laura Maria Rypa, Influencerin

Laura Maria Rypa im Dezember 2022

