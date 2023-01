Stahlharte Muskeln: Das ist Harry Jowseys Fitness-Routine!

Wie viel Zeit verbringt Harry Jowsey (25) im Fitnessstudio? Nach seiner Teilnahme bei der erfolgreichen Netflix-Show Finger weg! im Jahr 2020 startete der gebürtige Australier auch in den sozialen Medien voll durch: Allein auf Instagram verfolgen über 4,2 Millionen Fans den Alltag des ehemaligen Kuppelshow-Stars. Neben Life-Updates und und Selfies stellt er im Netz auch immer wieder seinen durchtrainierten Körper zur Schau. Aber wie sieht eigentlich Harrys Fitness-Routine aus? Promiflash hat bei dem Hottie nachgefragt...

"Ich versuche, sechs Tage in der Woche ins Fitnessstudio zu gehen", betonte Harry im Promiflash-Interview und fügte hinzu: "Es klingt beängstigend, wenn ich das erzähle, aber ich bin nur etwa 45 Minuten im Gym." Zusätzlich zu seinem Training im Studio gehe der 25-Jährige an der frischen Luft joggen. "Die Bewegung, die Sonne und die Ruhe haben meiner mentalen Gesundheit am meisten geholfen – aber auch meinem Körper und meiner Fitness", gewährte er einen weiteren Einblick in seinen Alltag.

Harry versuche zudem, seinen Fans eine realistische Sichtweise auf den Sport näherzubringen – offenbar ganz im Gegenteil zu manch anderem Social-Media-Star. "Ich weiß, dass es viele Fitness-Influencer gibt, die zwei oder drei Stunden ins Gym gehen – aber das ist einfach nicht realistisch. Das ist Zeitverschwendung. Keiner geht gerne so lange ins Fitnessstudio", erklärte er.

