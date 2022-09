Anna Kendrick wurde von Ex-Partner emotional missbraucht

Anna Kendrick (37) erinnert sich an eine dunkle Zeit in ihrem Leben zurück. Die Schauspielerin steht schon seit ihrem 18. Lebensjahr vor der Kamera – und ist mittlerweile total erfolgreich. Am 11. September erscheint in den USA ihr neuer Film mit dem Titel "Alice, Darling". In dem Thriller spielt sie die Rolle einer Frau namens Alice, die in einer ungesunden Beziehung gefangen ist. Tatsächlich musste Anna in den vergangenen Jahren schon ähnliche Erfahrungen machen: Sie sprach nun erstmals darüber, dass sie von ihrem Ex emotional missbraucht wurde.

Im Interview mit People berichtete die 37-Jährige nun ganz offen von ihren persönlichen Erfahrungen mit dem Thema emotionalem Missbrauch. Anna sei damals sehr verliebt in ihren Ex-Freund gewesen und habe ihm mehr vertraut als sich selbst. "Wenn diese Person dir also sagt, dass du einen verzerrten Sinn für die Realität hast, dass du unmöglich bist und dass all die Dinge, von denen du glaubst, dass sie wahr sind, nicht wahr sind, wird dein Leben sehr schnell sehr verwirrend", meinte sie.

Noch heute habe sie mit den Folgen des psychischen Missbrauchs zu kämpfen. Anna wisse mittlerweile zwar, dass sie damals nichts dafür konnte, trotzdem machen ihr die Geschehnisse immer noch zu schaffen. "Mein Körper glaubt immer noch, dass es meine Schuld war", gab die Pitch Perfect-Bekanntheit im Interview ehrlich zu.

Getty Images Anna Kendrick im November 2019 in New York City

Getty Images Anna Kendrick, Schauspielerin

Getty Images Anna Kendrick, "Pitch Perfect"-Star

