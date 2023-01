Anne Wünsche legt vor großer Entscheidung eine Netzpause ein

Jetzt macht sie einen Social-Media-Detox. Anne Wünsche (31) dürfte den meisten aus Berlin - Tag & Nacht bekannt sein. Seit mehr als zehn Jahren teilt die Influencerin ihr Leben also schon mit der Öffentlichkeit. Vergangene Woche hat sie angedeutet, dass sie nun auch Content für die Erotik-Plattform OnlyFans produzieren möchte. Doch die nächsten Tage wird es wohl eher etwas ruhiger um die Berlinerin werden. Denn Anne kündigte eine Netzpause an!

"Ich nehme mir jetzt bewusst ein bis drei Tage eine Social-Media-Pause", schrieb Anne am Montag in ihrer Instagram-Story. Sie habe eine große Entscheidung zu treffen und wolle dabei nicht den falschen Weg wählen, begründete sie ihren Entschluss. Offenbar steckt sie gerade in einem Tief, machte sich aber selbst Mut mit den Worten: "Egal, wie schwierig die Situation gerade scheint, es wird auch wieder bergauf gehen." Dieser Gedanke gebe ihr viel Kraft. "Also, ihr Lieben, bis ganz bald", verabschiedete sie sich bei ihrer Community erst mal auf unbestimmte Zeit.

Doch eigentlich ist Anne mit viel Motivation in den neuen Account bei OnlyFans gestartet. Ihr Freund habe sie so kennengelernt und auch ihre Follower kennen ihren freizügigen Content. Wieso also nicht auch Geld mit diesen Bildern verdienen?

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Oktober 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Januar 2023

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

